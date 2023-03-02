Дорогу Южноуральск — Магнитогорск отремонтируют до конца октября

Победитель торгов снизил стоимость работ на 134 млн рублей

В Челябинске завершился аукцион по поиску подрядчика для ремонта участка автомобильной дороги между Южноуральском и Магнитогорском. В конкурсе приняли участие десять компаний. Победителем признали местное ООО «Уралдорстрой». Эта фирма предложила отремонтировать дорогу за 222,9 млн рублей. Максимальная цена составляла 356,9 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Миндортранс Челябинской области подписывает контракт.

Ремонт проведут на участке протяженностью чуть более 15 километров на территории Верхнеуральского района (95+300 — 111+200). В техническом задании указан срок работ — с 1 мая по 25 октября этого года. Дорога будет капитальной из асфальтобетона. Кроме ремонта самого полотна, подрядчик обновит съезды и заездные карманы, укрепит обочины трассы.

Ремонт автодороги Южноуральск — Магнитогорск входит в список важных проектов, который накануне в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Всего в 2023 году отремонтируют и построят более 500 км дорог. Муниципалитеты получат на работы 6,4 млрд рублей.

Компания «Уралдорстрой» работает с 1998 года, она хорошо известна в Челябинской области. Ранее называлась «ЯКК». Владельцем и директором является Нвер Колозян, сказано в базе «СБИС». Фирма выполняет муниципальные заказы с 2012 года. Подрядчик заключил 141 контракт на общую сумму 4,6 млрд рублей. Читая прибыль компании в 2021 году составляла 64 млн рублей.