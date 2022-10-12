В Чебаркульском районе капитально отремонтировали дорогу

Новый асфальт жители села Кундравы ждали 30 лет

В Кундравах Чебаркульского района завершили капремонт дороги на улице Куйбышева. Жители ждали нового асфальта почти 30 лет, сообщает пресс-служба администрации района.

Дорога по улице Куйбышева — одна из самых востребованных в Кундравах. Объект сдали за неделю, капремонт затронул 1430 метров дороги. Работы выполнили по нацпроекту «Комфортные и безопасные дороги». Из регионального бюджета на эти цели было направлено более 11 миллионов рублей. Аукцион выиграл подрядчик из Челябинска «УралДорСтрой».

«Очень хорошие подрядчики, качественно все сделали, мы делали лабораторные анализы, все соответствует ГОСТу. Очень рады, эта дорога послужит долго. Здесь заменили полностью все водоотведение», — рассказал глава Кундравинского сельского поселения Виктор Король.

Эта дорога не единственная, которую обновили в текущем году в Чебаркульском районе. Ежегодно муниципалитет получает порядка 38 миллионов рублей на ремонт дорог.

«В девяти сельских поселениях были выполнены различные капитальные ремонты дорог. На следующий год уже также есть планы, готовится проектно-сметная документация», — сообщил глава Чебаркульского района Владимир Пупырев.

Добавим, что для пешеходов на улицах Труда и Ленина организовали новые тротуары.

Напомним, в Нагайбакском районе в рамках нацпроекта стартовал капитальный ремонт дороги от Балканского поселения до перекрестка дороги на Фершампенуаз. Общая протяженность нового дорожного полотна составит 13 километров. В этом году планируется обновить три километра.