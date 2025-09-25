В Минэко рассказали о причинах появления лис в поселках Южного Урала

Рыжие зачастили в гости к людям

Лисицы стали чаще заглядывать в поселки Нагайбакского района. Они нападают на домашних птиц и гоняют детей. В Минэкологии рассказали, почему животные стали выходить к людям.

Основные причины — доступность пищи и возможные болезни. Эксперты также напоминают, что лисицы могут переносить бешенство, поэтому контактировать с ними не стоит.

«С крупными хищниками стоит шуметь, казаться больше и медленно отходить, не поворачиваясь спиной»,— пояснили в Минэкологии.

Если животное проявляет агрессию или ведет себя необычно, следует позвонить в МЧС и связаться по горячей линии со специалистами охотничьего надзора.



