В Башкирии ищут барана, который разбил стекла магазина

Рогатый хулиган долго вглядывался в витрину, а затем напал

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Барана-хулигана разыскивают в Башкирии. Животное «напало» на магазин в селе Красная Горка и разбило витрину, передает портал башинформ.ру.

Копытный злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, что какое-то время баран смотрит на стекла, вглядывается в свое отражение и примеряется, а затем разбегается и таранит стеклянную дверь. Одной разбитой створкой он остается недоволен и тут же врезается во вторую.

Если хозяина животного найдут, то ему придется ответить за буйного барана.

Напомним, на набережной в центре Челябинска очевидцы засняли на камеру зверька, похожего на енотовидную собаку.