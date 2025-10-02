Барана-хулигана разыскивают в Башкирии. Животное «напало» на магазин в селе Красная Горка и разбило витрину, передает портал башинформ.ру.
Копытный злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, что какое-то время баран смотрит на стекла, вглядывается в свое отражение и примеряется, а затем разбегается и таранит стеклянную дверь. Одной разбитой створкой он остается недоволен и тут же врезается во вторую.
Если хозяина животного найдут, то ему придется ответить за буйного барана.
