В Миассе ведут работу по очистке реки от масляных сбросов

Замгубернатора Алексей Фартыгин оценил ситуацию с подтоплением

Сегодня, 5 августа, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин осмотрел подтопленные дома в Миасском городском округе и провел совещание, на котором подняли тему с масляными пятнами на реке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



Алексей Фартыгин, исполняющий обязанности главы городского округа Олег Буданов и начальник ГУ МЧС региона Юрий Буренко посетили Старгород. Там устраняют последствия паводка, ликвидируют и предупреждают заторы. Однако вода все еще подтапливает дома и затрудняет движение на улицах.

«Посетили зону ЧС. Специалисты экстренных служб рассказали о ходе работ. Уровень воды в водоемах не повышается, но расслабляться еще рано. Фронт работ впереди еще внушительный», — рассказал Олег Буданов.

После поездки Алексей Фартыгин провел совещание, на котором обсудили вопрос очистки реки Миасс от масляных сбросов. Замгубернатора поручил работать не очагово, а комплексно.

Союз промышленных предприятий обеспечивает ликвидаторов средствами индивидуальной защиты, питанием, техникой и оборудованием.

«Работы будут продолжаться до максимальной чистоты реки. Важно не просто локализовать пятна, а полностью убрать их. И не только из глубины, но и с прибрежных территорий», — сказал Олег Буданов.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время поездки в Миасс дал поручение оперативно помогать жителям: питьевой водой, помпами для откачки и с охраной имущества.

Перед администрацией округа поставили задачу усилить работу в части взаимодействия с людьми, разъяснения, какие выплаты и компенсации положены пострадавшим.