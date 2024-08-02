Минсоц в Миассе принимает заявки на выплату компенсаций из‑за подтопления

Уровень Иремельского водохранилища за сутки упал на восемь сантиметров

Сегодня, 2 августа, в Миассе по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера работают специалисты министерства социальных отношений для оформления мер господдержки. Горожан, которые пострадали от подтопления, принимают с 10 утра и до окончания потока заявителей, сообщили в мэрии.



Жителей городского округа ждут в пункте временного размещения — в школе № 1 на улице Октябрьская, 10 — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Подать заявление на выплату материальной помощи можно в управлении соцзащиты по адресу: проспект Макеева, 8а, кабинет 112. Время приема: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в пятницу с 8:00 до 15:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).

По данным управления ГОЧС Миасса, на сегодняшнее утро все гидротехнические сооружения находятся в рабочем состоянии. Угрозы прорыва плотин нет.

«Уровень Иремельского водохранилища за сутки уменьшился на 8 сантиметров, Городской и Поликарповский пруды — без изменений. Повышение уровня воды в реке Миасс не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера губернатор Алексей Текслер побывал во всех районах, где действует режим ЧС, осмотрел ГТС, оценил состояние электроподстанции «Миасс». Глава региона встретился с жителями пострадавших районов, выслушал их вопросы, рассказал о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий наводнения.

Отметим, для жителей, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации, предусмотрены несколько блоков выплат. Первая — 20 тысяч рублей на каждого человека — в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Она положена каждому гражданину, который проживает в жилом доме, попавшем в зону ЧС.

Вторая выплата связана с утратой имущества первой необходимости. К такому имуществу относится, например, мебель для сна и приема пищи, холодильник, газовые или электрические плиты, оборудование для нагрева воды.

При полной утрате полагается 150 тысяч рублей на человека, который зарегистрирован и проживает в домовладении, при частичной — 75 тысяч.