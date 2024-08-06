Оказавшимся в зоне подтопления миасцам будут развозить питьевую воду

Для этого надо оставить заявку

В Миассе сотрудники МЧС и администрации будут развозить питьевую воду в места, где дождевой паводок подтопил жилые дома. Все расходы на покупку бутилированной воды взял на себя Союз промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе мэрии.



Вода, которой ранее пользовались жители, из-за грязи и мусора в водоемах Миасса стала непригодной для питья. Оставить заявку на чистую воду можно по телефону 8 (908) 571‑31‑10 с 8:00 до 20:00.

В южной части города заявки принимают по телефону +7 (3513) 26‑42‑73 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Отметим, сегодня по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера его заместитель Андрей Фалейчик работал в Миассе. Он объехал подтопленные территории округа: село Смородинка, Старгород, поселки Динамо и Северные Печи, осмотрел электростанцию, оценил водопропускные способности дамб и плотин и дал рекомендации по активизации прохождения большой воды.

Исполняющий обязанности главы Миасского городского округа Олег Буданов озвучил, что будут проработаны дополнительные варианты расчистки прибрежных зон от растительности и расширения мест для быстрого пропуска больших объемов воды.