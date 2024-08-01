Алексей Текслер: Миасс остается на особом контроле

Губернатор обозначил моменты, на которых должны сосредоточиться местные власти

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Миасс остается в зоне особого контроля губернатора и руководства Челябинской области. В четверг, 1 августа, Алексей Текслер побывал в пострадавших от наводнения территориях городского округа, оценил обстановку и пообщался с жителями.









«В Миассе обстановка достаточно сложная. Посетил все проблемные места, которые сегодня остаются в городе. Из положительного — на Иремеле мы видим снижение уровня, но во всех остальных водохранилищах и прудах Миасса, к сожалению, уровень воды достаточно высокий. Дожди не прекращаются, и, по прогнозам, они будут идти в ближайшую неделю», — отметил глава региона.





Губернатор побывал в районе Динамо, где действует режим ЧС, осмотрел гидротехническое сооружение Поликарповского пруда, оценил состояние электроподстанции, питающей Миасс, дамбы и водопропускные объекты округа.





Также Алексей Текслер встретился с жителями пострадавших районов, выслушал их вопросы, рассказал о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий наводнения и о мерах поддержки.





«Много вопросов проговорили. Были моменты, которые нужно дополнительно подкрутить администрации. На что указал? Это обеспечение питьевой водой жителей, договорились тоже, поговорили с семьями, что готовы в том числе и в детские оздоровительные лагеря детей отправить. Мы сформировали резерв мотопомп для откачивания воды, и там, где воду уже можно откачивать, необходимо это делать. Решения приняли», — рассказал Алексей Текслер.







Все пострадавшие от паводка жители могут получить материальную помощь и компенсации. В пятницу, 2 августа, в Миасс приедут специалисты министерства социальных отношений области для оказания помощи людям.

Губернатор побывал в поселке Смородинка, где ситуация одна из сложных в округе. Из-за разлива реки Миасс пришлось отсыпать дорогу, соединяющую населенный пункт с трассой М-5, и проложить обводной канал рядом с дамбой. Эти работы продолжаются.





По словам губернатора, администрации Миасса поставлена задача усилить работу в части взаимодействия с людьми, разъяснения им, какие выплаты и компенсации положены пострадавшим.