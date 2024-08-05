В Миассе обследуют территорию, попавшую в зону подтопления

Задача — организовать максимально быстрое снижение уровня воды в зоне ЧС

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В Миассе сохраняется сложная паводковая ситуация, власти ищут возможности для максимально быстрого понижения уровня воды в зоне ЧС.

Сегодня в округе работают вице-губернатор Алексей Фартыгин и представители главка МЧС по Челябинской области под руководством генерала Юрия Буренко. Вместе с и. о. главы Миасса Олегом Будановым они обследуют территорию поселков, попавших в зону подтопления.

Кроме того, в городе началась работа по опиловке деревьев и расчистке русла реки от мусора и веток. В организации этих работ помогают представители Союза промышленных предприятий — в минувшую пятницу с представителями предпринимательского сообщества были достигнуты договоренности о совместной борьбе с последствиями дождевого паводка.