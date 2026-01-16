В Малиновке Сосновского округа Челябинской области завершают ремонт электросетей. О текущей ситуации доложил глава Евгений Ваганов.
«Энергетики закончили ремонт кабельной линии, протянули воздушную линию, заканчивают ревизию контанктых соединений на крайней опоре», — сообщил глава муниципального округа.
Ориентировочно электричество начнут подключать в районе семи часов утра.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что для жителей, оставшихся без света и тепла, организовали пункты временного размещения и обогрева в школах Малиновского и Кременкульского сельских поселений.