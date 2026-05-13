Президент России подписал указ, который предоставляет отсрочку от призыва части курсантов ведомственных вузов МЧС. Документ опубликован 12 мая.
Право на отсрочку получат граждане, которые учатся очно в должности курсанта. Условие: они должны поступить в высшее учебное заведение после окончания колледжа или техникума. Направление подготовки в среднем профессиональном учреждении должно совпадать с профилем обучения в вузе МЧС.
Общее число таких студентов ограничено — не более 200 человек в год.
Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поручили передавать в Минобороны списки курсантов. Первый реестр направят в течение месяца со дня зачисления студентов, а при отчислении — в трехдневный срок.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Напомним, в России сейчас действует круглогодичный призыв граждан, не пребывающих в запасе. Его проводят с 1 января по 31 декабря. Отправка новобранцев на военную службу проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 декабря.