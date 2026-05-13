Уроженцы Челябинска сняли продолжение 10-го сезона сериала «САШАТАНЯ»

Новые серии выйдут в конце мая

Шоураннеры и продюсеры из Челябинска Максим Шкаликов и Алексей Иванов выпускают продолжение десятого сезона ситкома «САШАТАНЯ». В главных ролях остаются Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян. Также зрители увидят Ларису Баранову, Шамиля Мухамедова, Андрея Свиридова, Александру Велескевич, Алину Ланину.

Новые серии выстраиваются в цепочку абсурдных, но узнаваемых ситуаций. Маленькая ложь перерастает в большую проблему, желание сделать «как лучше» оборачивается хаосом, а попытки быть идеальными родителями, друзьями или партнерами порой дают сбой. Как рассказали в пресс-службе ТНТ, главные герои продолжат осваивать родительство и познавать все «прелести» взросления детей. Другие проблемы тоже будут множиться: ремонт, кредиты, работа и вечная нехватка времени превращаются в череду недоразумений.

Максим Шкаликов и Алексей Иванов рассказали о задумке нового сезона. В новом сезоне они сознательно довели привычную жизнь Сергеевых до точки легкого хаоса — когда любая попытка все контролировать оборачивается еще более смешной катастрофой.

«Нам важно показать, что в этой гонке за „идеальностью“ герои остаются живыми, настоящими и близкими зрителю. Они ошибаются, выкручиваются, иногда хитрят, но в итоге продолжают держаться друг за друга — и именно в этом, как нам кажется, и есть сердце нашего проекта», — отметили уроженцы Челябинска.

Новые серии сериала «САШАТАНЯ» стартуют 25 мая (16+).