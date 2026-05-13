Челябинская область попала в список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов

Повышенный риск заражения зафиксирован на всей территории

Пять регионов Урала, в том числе Челябинская область, вошли в список эндемичных по клещевому энцефалиту российских регионов, составленный Роспотребнадзором. По информации ведомства, риск заразиться этим вирусом после укуса клеща существует на всей территории Южного Урала.

В список эндемичных регионов также попали пять областей Центрального федерального округа — это Ивановская, Костромская, Московская и другие области. Повышенный риск заражения присутствует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Калининградской, Архангельской, Новгородской, Псковской областях, а также в других регионах.

Попала в список и соседняя Башкирия, передает издание «Башинформ».

«В эндемичных регионах рекомендуется проводить вакцинацию, поскольку это самая эффективная мера защиты от клещевого энцефалита. Прививки рекомендуются как жителям таких регионов, так и тем, кто планирует туда поездки. Акцентировано внимание и на проведении акарицидных обработок»,— прокомментировали в Роспотребнадзоре.

По данным на 12 мая, Челябинская область остается в числе регионов с наибольшим количеством укусов клещей. В этот список также вошли Московская, Ленинградская, Самарская, Костромская области, Алтайский край и некоторые другие регионы.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что на Южном Урале каждый пятый снятый с человека клещ переносит боррелиоз.