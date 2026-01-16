В Сосновском округе продолжается ликвидация последствий аварии на электросетях. Часть домов в Малиновке все еще остается без электричества. Для жителей организованы пункты обогрева и временного размещения в школах Малиновского и Кременкульского сельских поселений, сообщил глава муниципального округа Евгений Ваганов.
«Пока свет не сделали, мы принимаем людей, которым поможем обогреться. Также открыли пункт временного размещения в Кременкульской школе, где можно переночевать. Делаем подомовой обход», — рассказал глава Сосновского округа.
Семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми предложили помощь с транспортировкой до пунктов обогрева или размещения. Для этого нужно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
Глава также прокомментировал ход аварийно-восстановительных работ:
«В ближайшее время начнут подключать. Для более надежной работы вместе с кабелем прокладывают воздушную линию».
Для скорейшего восстановления подачи электроэнергии на месте работают четыре бригады (12 человек), три единицы спецтехники и мобильная электролаборатория.