В Малиновке для оставшихся без света жителей развернуты пункты временного размещения и обогрева

Электричество восстанавливают четыре бригады энергетиков

В Сосновском округе продолжается ликвидация последствий аварии на электросетях. Часть домов в Малиновке все еще остается без электричества. Для жителей организованы пункты обогрева и временного размещения в школах Малиновского и Кременкульского сельских поселений, сообщил глава муниципального округа Евгений Ваганов.

«Пока свет не сделали, мы принимаем людей, которым поможем обогреться. Также открыли пункт временного размещения в Кременкульской школе, где можно переночевать. Делаем подомовой обход», — рассказал глава Сосновского округа.

Семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми предложили помощь с транспортировкой до пунктов обогрева или размещения. Для этого нужно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Глава также прокомментировал ход аварийно-восстановительных работ:

«В ближайшее время начнут подключать. Для более надежной работы вместе с кабелем прокладывают воздушную линию».

Для скорейшего восстановления подачи электроэнергии на месте работают четыре бригады (12 человек), три единицы спецтехники и мобильная электролаборатория.