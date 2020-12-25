Магнитогорские спасатели поздравили Ваню Фокина

Спасенному из-под завалов обрушенного дома мальчику вручили подарки

На территории 25-й пожарно-спасательной части торжественным построением встретили сотрудники своего «крестника» — именно так называют в спасательном братстве Ваню Фокина, который подарил всем в те дни веру в чудо.



«Мы каждый год поздравляем Ваню с днем рождения и с Новым годом, стараемся не быть навязчивыми, ведь у семьи своя жизнь. Но очень приятно, что родители всегда встречают нас с улыбкой и всегда гостеприимны. Событие, которое потрясло каждого жителя нашего города, изменило и наше отношение к новому году. Тогда каждый из нас понял, что в повседневной жизни мы не ценим самое важное — время, которое можем провести с нашими близкими», — говорит Дмитрий Лебедев, начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.



Пожарный Дед Мороз поздравил братьев Фокиных, а на большом экране мобильного комплекса информирования и оповещения населения с видеопоздравлением обратился Дед Мороз из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Он поздравил Ваню с праздником и передал через уральских коллег детям огромного мягкого медведя. «Мы всегда рады видеть наших пожарных. Очень приятно, что нас не забывают, что узнают о здоровье, что поздравляют каждый год, да еще и не раз. Сегодня мы не ожидали такого, самим было очень интересно. Конечно, мы благодарны всем, кто участвовал в спасательной операции, кто потом занимался нашим сыном. Время проходит, мы потихоньку начинаем жить в обычном режиме, стараясь все меньше и меньше возвращаться в те дни. Жизнь идет — Ваня пошел в детский сад, растет и развивается, даже еще иногда и старшего брата поколачивает, поэтому мы уверены, что все у нас будет хорошо. А если мальчишки решат быть спасателями, мы будем в этом их лишь поддерживать — это работа настоящих героев. Мы благодарны, что все вы нас поддерживаете до сих пор», — говорит Евгений Фокин.





Большую пожарную машину вручили Ване от главного управления МЧС России по Челябинской области.