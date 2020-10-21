Сотрудников МЧС наградили за ликвидацию последствий взрыва в Магнитогорске

Трагедия произошла почти два года назад.

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Страшный взрыв произошёл 31 декабря 2018 года в доме № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Жители мирно спали в своих квартирах, когда в 6 утра прогремел мощный хлопок. 39 человек погибли.

В ходе катастрофы были полностью разрушены 35 квартир, еще 10 пострадали частично. Обломки образовали завал высотой до третьего — четвёртого этажей, большое количество элементов остались в подвешенном состоянии и представляли угрозу дополнительных обрушений. Все это осложняло ведение поисково-спасательных работ. В том числе, затруднительно было производить их с помощью техники.

Спасатели несколько дней разбирали завалы и вытаскивали из-под них выживших и погибших. За помощь при спасении и организацию помощи пострадавшим, 6 февраля 2019 года 11 человек, в том числе один гражданин Узбекистана, были награждены региональной медалью «Спешите делать добро».

Сегодня, 21 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил 16 сотрудников МЧС государственными медалями «За спасение погибавших».

Каждый из них признается до сих пор, что после увиденного, эмоции ушли на второй план, оставалось только действовать — спасать выживших.

«Эмоции ушли уже на второй план. основная задача была моментально быстро определиться и начать работать. Потому что зима, холодно, угроза личному составу — поэтому только концентрация на выполнение работ», — поделился начальник специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Челябинской области Евгений Щеголев.

Подразделение Евгения Щеголева специализируется на сложных чрезвычайных происшествиях. Они приходят на помощь при наводнениях, землетрясениях и масштабных лесных пожарах. Тем страшным декабрьским утром Евгению и его команде на практике пришлось отработать все знания и навыки, которые они получили на учениях.

Первыми на помощь 31 декабря 2018 года прибыли именно спасатели Челябинской области. Позже к ним на помощь подоспели сотрудники МЧС других регионов. Южноуральцев сегодня в очередной раз поблагодарил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Работа спасателя — это удел отважных, мужественных, сильных людей. Каждая внештатная ситуация нуждается в собранности, в выдержке, в умении быстро принимать решения», — отметил глава региона.

За каждой врученной сегодня медалью стоит не только благодарность и признание губернатора Челябинской области, но и личная подпись президента Владимира Путина.