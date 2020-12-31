Алексей Текслер напомнил землякам о новогодней трагедии в Магнитогорске

Сегодня исполнилось ровно два года с момента обрушения дома на Карла Маркса

В четверг, 31 декабря, исполняется ровно два года с того момента, как в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Сегодня в городе пройдут траурные мероприятия, приуроченные к этой дате. Вспоминая трагедию, которая потрясла всю Россию, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам.

«Сегодня мы с горечью в душе вспоминаем трагические события 31 декабря 2018 года, когда в канун новогоднего праздника прогремел взрыв в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Эта трагедия потрясла всю страну, сплотила жителей Челябинской области. Мы всегда будем помнить о погибших, отдавать дань уважения тем, кто участвовал в ликвидации ее последствий. Мы оказали поддержку и всю необходимую социальную помощь пострадавшим, предоставили новое жилье нуждающимся и тем, кто пожелал переехать из пострадавшего дома», — сказал Алексей Текслер.

Подъезд жилого дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске обрушился после взрыва, который прогремел рано утром 31 декабря 2018 года. Под завалами погибли 39 человек разного возраста. Среди погибших были и дети. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.