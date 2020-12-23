В Магнитогорск везут мироточивую икону, копия которой уцелела при обрушении дома 31 декабря

Оба образа выставят в храме ко второй годовщине трагедии

В Магнитогорск везут мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец», больше известную под названием «Семистрельная». Для города металлургов она — особая ценность. Копия этого образа уцелела при взрыва газа на улице Карла Маркса, 164, когда погибли 39 человек.

Образ Божией Матери «Семистрельная» чудом остался висеть на стене обрушившегося подъезда. Его владелица погибла, а родственники хозяйки передали образ в Магнитогорскую епархию.

«Обе иконы: мироточивая из Москвы и образ с места трагедии — выставят в кафедральном соборе Вознесения Христова. Каждые два часа священнослужители епархии будут совершать перед иконами молебен с акафистом образу Пресвятой Богородицы „Умягчение злых сердец“», — рассказали в Магнитогорской епархии.

Доступ к иконам будет открыт круглосуточно с вечера 29 декабря по 31 декабря включительно. А в последний день уходящего года в кафедральном соборе осветят поклонный крест в память о жертвах трагедии.





Напомним, бытовой газ взорвался в Магнитогорске рано утром 31 декабря 2018 года. Под завалами дома погибли почти четыре десятка жильцов многоэтажки, в том числе дети.

Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» привезут в Магнитогорск в третий раз. В этом году ее прибытие приурочено ко второй годовщине трагедии.



