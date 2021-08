В Магнитогорске на фасаде дома нарисуют мурал в поддержку российских олимпийцев

Адрес многоэтажки, где появятся граффити, пока держат в секрете

В Магнитогорске на фасаде одного из домов появится мурал в поддержку российских спортсменов, выступивших на Олимпиаде в Токио. Райтеры Ассоциации художников «Граффити Россия» изобразят бумажного журавлика и живого журавля, рассказали сегодня, 11 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

Акции под лозунгом We will ROC you в поддержку российских олимпийцев запустили по всей стране (ROC сокращенно от Russian olympic committee — Российский олимпийский комитет). Южноуральцы также не остались в стороне и решили нарисовать огромную картину на одном из десятиэтажных домов Магнитогорска. Точный адрес авторы мурала пока держат в секрете.

«Граффити будут представлять из себя большое оригами: будут изображены бумажный журавлик и живой журавль. В Японии есть поверье: если сделать тысячу журавликов (по-японски „цуру“) и загадать желание, оно обязательно сбудется. Подаренный бумажный журавлик является священным, приносит удачу и счастье»,— объяснил художник Висмут Тляшев.

Мурал появится в рамках фестиваля «Наш Mural», который стартовал в Челябинской области 1 августа и пройдет в 13 южноуральских городах. Следить за выполнением работ можно на официальных страницах Ассоциации художников «Граффити Россия».

Напомним, на Олимпийских играх россияне взяли 71 награду, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. От Челябинской области на соревнования в Токио отправились восемь спортсменов, среди которых ставшая серебряным призером челябинская тхэквондистка Татьяна Минина.