Татьяна Минина принесла России и Челябинской области серебро летних Олимпийских игр!

В финальном бою южноуральская спортсменка уступила спортсменке из США

Сегодня, 25 июля, в Токио Татьяна Минина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в турнире по тхэквондо в весовой категории до 57 кг среди женщин. В решающем бою челябинская спортсменка не справилась с американкой Анастасией Золотич, уступив со счетом 17:25.

В финальном бою Татьяне Мининой встретилась с американской Анастасией Золотич, которую до олимпийского турнира в Токио знал ограниченный круг специалистов. 18-летняя спортсменка до недавнего времени не становилась призером крупных международных турниров среди взрослых спортсменов. Дважды становилась бронзовым призером этапов Гран-при в 2019 году, однако эти турниры нельзя назвать топовыми. Главным достижением в карьере перспективной американки — победа на юниорском чемпионате мира в 2018 году. Тем не менее, на пути к финалу американка сумела взять верх над фаворитами соревнований, показав что находится в великолепной физической форме.

Финальный бой получился результативным и остроатакующим. В нем преимущество переходило от одной спортсменки к другой. В конце первого раунда спортсменке из США удалось выйти вперед, создав преимущество в 3 очка. Во втором отрезке соперницы аккуратней действовали в обороне. Татьяна Минина, уступая в счете, вынуждена была рисковать, чтобы сократить отставание в счете. Этим Анастасия Колотич воспользовалась, несколько раз поймав россиянку на контратаках. В итоге — 15:7, обидное поражение челябинской спортсменки.

Напомним, что на пути к финалу Татьяна Минина одержала три победы. В первом раунде соревнований она выиграла у Фани Цели из Греции (15:7), во втором у Теият Бен Юсуф из Нигера (15:10). В обоих случаях наша спортсменка добивалась успеха благодаря результативным действиям в третьем, решающем раунде, поединков. В полуфинале воспитанница челябинской СШОР «Коре» убедительно победила Кимию Ализадех Зенурин, представляющую Олимпийскую команду беженцев со счетом 10:3.

Татьяна Минина (девичья фамилия Кудашова) занимается в челябинской спортивной школе «Коре» у Александра Энса и Анны Селютиной. 24-летняя спортсменка пять раз становилась чемпионкой Европы, двукратным серебряным призером чемпионатов мира. В прошлом году вышла замуж за челябинского тхэквондиста Константина Минина.