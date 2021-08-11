Платная томография легких в Челябинской области обойдется минимум в 1,9 тысячи рублей

В регионе такую услугу оказывают 28 организаций

Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области проанализировали стоимость платной компьютерной томографии легких в регионе. Исследование позволяет определить объем поражения органа. В регионе услуги платной КТ предоставляют в 19 государственных учреждениях и девяти частных клиниках в семи городах области, сообщает пресс-служба КСП.

«За одно исследование придется заплатить в среднем от 3,5 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от выбора организации и муниципального образования», — отмечают в пресс-службе КСП Челябинской области.

Самые низкие цены на исследование предлагают муниципальные учреждения. Дешевле всего КТ легких обойдется в городской больнице № 3 Миасса — 1875 рублей. Также меньше среднего обследование стоит в миасской городской больнице №2 и областном онкологическом диспансере № 2 города Магнитогорска — по 2300 рублей. За такую же цену можно обследоваться в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России в Челябинске.

Также в областном центре недорогой прайс на КТ в городской клинической больнице № 9 — 2365 рублей, областной клинической больнице № 3 — 2500 рублей и областной детской больнице — 2600 рублей.

В частных организациях самая низкая стоимость исследования по региону в Центральной клинической медсанчасти Магнитогорска — 3600 рублей. В медицинском центре «Миасский» и «МРТ Эксперт» (Челябинск) услуга обойдется в 3700 рублей.

Кроме того, компьютерную томографию проводят в том числе с контрастным усилением, что позволяет определить характер выявленных изменений, если это невозможно при обычном исследовании. Тогда стоимость услуги будет в два раза дороже.

Дешевле всего в государственных учреждениях КТ с контрастным усилением обойдется в Челябинске в ГКБ № 9 — 3905 рублей. Среди частных клиник самая низкая цена в магнитогорском медицинском центре «НовоМед» — 6950 рублей.

Отметим, в Челябинске КТ-исследования проводят в 14 организациях, 11 из которых — муниципальные. В Магнитогорске такую услугу оказывают восемь учреждений. В Миассе платно обследоваться можно в двух государственных больницах и частном медцентре. Также по одной организации находятся в Златоусте, Копейске, Сатке и Троицке.