С 1 по 27 августа на Южном Урале пройдет областной фестиваль граффити. В регион пригласили художников со всей России, которые украсят рисунками 13 фасадов домов в 13 муниципалитетах: Карабаше, Златоусте, Копейске, Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Троицке, Кыштыме, Южноуральске, Каслях, Катав-Ивановске, а также в Агаповском и Кизильском районах.
«В прошлом году в Челябинске прошел фестиваль граффити „Культурный код“, муралы появились в Челябинске на Университетской Набережной. „Культурный код“ — федеральный проект, он путешествует по стране и не возвращается в города, где уже был. Но нам понравился его формат, мы решили продолжить традицию, немного масштабировать фестиваль и опять провести его уже под другим названием — Областной фестиваль граффити „Наш Mural“», — рассказала Светлана Калимуллина, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области на пресс-конференции 2 августа.
Адреса и часть эскизов уже согласованы. Как мы писали ранее, организаторы решили в этот раз не сообщать, где именно появятся граффити и что нарисуют художники. Общей темы для граффити нет, каждая работа будет уникальна.
«На один город назначен один художник. Он изучал город, территорию вокруг фасада и при создании эскиза закладывал свои смыслы, свою концепцию», — объяснил руководитель Ассоциации «Граффити Россия» Павел Щеклеин.
Граффити согласовали с жителями домов и администрациями населенных пунктов. Известно, что в Магнитогорске художники будут работать на фасаде десятиэтажного дома по адресу улица Зеленый Лог, 27. В процессе создания работы для желающих в городах проведут творческие встречи, лекции и мастер-классы с художниками. Многие из них известные авторы, и их работы украшают фасады столиц и других крупных городов.
Еще организаторы фестиваля просят автовладельцев быть внимательнее и не ставить машины там, где художники ведут работу.
«У нас есть просьба к автовладельцам: если вы видите, что на фасаде работают художники или идут другие работы, очень просим вас поставить машину подальше. Автомобиль можно случайно испачкать краской, она летит сверху», — отметил организатор фестиваля, руководитель Ассоциации «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.
Фестиваль проводится при поддержке губернатора Челябинской области Ассоциацией художников «Граффити Россия», Центром поддержки предпринимательства и Главным управлением молодежной политики Челябинской области.
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