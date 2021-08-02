В Челябинской области стартовал фестиваль граффити «Наш Mural»

В течение месяца художники украсят 13 фасадов региона

«В прошлом году в Челябинске прошел фестиваль граффити „Культурный код“, муралы появились в Челябинске на Университетской Набережной. „Культурный код“ — федеральный проект, он путешествует по стране и не возвращается в города, где уже был. Но нам понравился его формат, мы решили продолжить традицию, немного масштабировать фестиваль и опять провести его уже под другим названием — Областной фестиваль граффити „Наш Mural“»,

— рассказала Светлана Калимуллина, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области на пресс-конференции 2 августа.

«На один город назначен один художник. Он изучал город, территорию вокруг фасада и при создании эскиза закладывал свои смыслы, свою концепцию»,

— объяснил руководитель Ассоциации «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

«У нас есть просьба к автовладельцам: если вы видите, что на фасаде работают художники или идут другие работы, очень просим вас поставить машину подальше. Автомобиль можно случайно испачкать краской, она летит сверху»,

— отметил организатор фестиваля, руководитель Ассоциации «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.