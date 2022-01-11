В Локомотивном нашли нарушения при проведении реконструкции водовода

Подрядчик при укладке сетей повредил почву и нанес ущерб более 200 миллионов рублей

В поселке Локомотивном Челябинской области подрядчики, занимавшиеся реконструкцией части водовода минувшим летом, нарушили плодородный слой почвы и не провели по окончании работ положенную рекультивацию. Общий ущерб составил более 200 миллионов рублей. Нарушения выявило управление Россельхознадзора по Челябинской области и направило виновным претензии. Если они не будут выполнены подрядчиками, ведомство намерено обратиться в суд, сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«При выполнении работ по реконструкции водовода предприятия в общей сложности нарушили плодородный слой на площади 13 175 квадратных метров. После проведения работ они не провели положенную рекультивацию нарушенного плодородного слоя почвы, что привело к его уничтожению»,— рассказали в ведомстве.

Таким образом, одно предприятие причинило ущерб в размере почти 25,9 миллиона рублей, второе — в размере почти 171,8 миллиона рублей. Притом, что цена контракта на реконструкцию участка водовода составила 61 миллион рублей.



«Управление Россельхознадзора в декабре 2021 года направило претензии виновным. Они могут либо добровольно и самостоятельно провести рекультивацию сельскохозяйственной земли, либо оплатить ущерб. В случае отказа управление Россельхознадзора обратится в суд за взысканием с виновных сумм причиненного вреда окружающей среде»,— добавили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Напомним, в июне 2021 года жители поселка Локомотивный на несколько дней остались без воды из-за аварии на сетях. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил на место ЧП главу Минстроя Юлия Элбакидзе для оперативного принятия решения. Вода в кранах местных жителей появилась спустя три дня, также было принято решение в два этапа провести реконструкцию проблемного участка водовода протяженностью 5,2 километра. Эти работы завершили в начале августа.