Глава Минстроя региона выехал в Локомотивный для решения проблем с водой

Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Локомотивный городской округ для решения проблем с водоснабжением выехал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что авария на магистральном водоводе Локомотивного городского округа — два порыва пластиковой трубы — произошла еще 20 июня. Это привело к остановке водовода. 21 июня 2021 года порывы были устранены. Из-за большого разбора воды из резервных емкостей 20, 21 и 22 июня она подавалась потребителям по графику.

В среду, 23 июня, на водоводе снова произошла аварийная ситуация, два порыва были устранены в этот же день.

«Сейчас идет набор необходимого объема воды в резервные емкости для запуска насосов. Чтобы набрать необходимый объем, потребуется 12—15 часов. Также потребуется минимум 12 часов на заполнение системы, так как длина водовода составляет порядка 30 км. Подвоз питьевой и технической воды по дворам организован, примерный график подвоза воды до жителей доведен», — уточнили в правительстве региона.

Напомним, в конце мая комиссия министерства строительства и инфраструктуры региона во главе с министром Юлием Элбакидзе уже выезжала в ряд территорий, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. На местах комиссия обнаружила нарушения, которые главам поручили устранить в кратчайшие сроки.

Жители Локомотивного массово жалуются главе региона в социальных сетях на отсутствие воды. Местные власти организовали подвоз воды, но люди отмечают, что и с этим в поселке есть проблемы.