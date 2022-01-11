В Челябинской области безработица за год снизилась в три раза

Показатель стал ниже доковидного

По состоянию на 1 декабря уровень безработицы в Челябинской области составил 1,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в 3,1 раза меньше. На конец ноября в регионе было зарегистрировано 20,5 тыс. безработных. Данные сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.





Вместе со снижением безработицы в регионе увеличилось количество вакансий. По сравнению с прошлым годом предложений о работе стало больше на 9,7 тыс. — 42,3 тыс. вакансий.

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в Магнитогорске (0,7%), Челябинске (0,8%), Златоусте и Кыштыме (по 1%). Самый высокий уровень безработицы — в Брединском (5,2%) и Нагайбакском (4,1%) муниципальных районах.