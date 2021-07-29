В центре Челябинска ограничат движение транспорта из‑за ремонта трамвайного переезда

Работы будут проводить на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга

В Челябинске отремонтируют трамвайный переезд на перекрестке проспект Ленина — улица Цвиллинга. В связи с этим движение на данном участке будет организовано в три этапа. Первый начинается в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На первом этапе ограничат движение по трем крайним левым полосам в направлении улицы Воровского. Ограничение будет действовать с 22:00 30 июля до 06:00 3 августа. Для транспорта будут доступны две правые полосы.

«Движение по ул. Цвиллинга в сторону ул. Тимирязева с западной стороны ул. Коммуны также ограничивается, движение по ул. Цвиллинга в сторону ул. Коммуны ограничивается с двух до одной полосы», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Во второй этап (с 06:00 3 августа до 06:00 6 августа) ограничат движение по проспекту Ленина в направлении улицы Пушкина, меняется направление движения по полосам. Движение по улице Цвиллинга в сторону Тимирязева и в обратном направлении в сторону Коммуны также ограничат.

Третий этап начнется в 22:00 6 августа и продлится до 06:00 9 августа. Будет ограничено движение по проспекту Ленина в направлении улицы Воровского, меняется направление движения по полосам.

«Движение по ул. Цвиллинга в сторону ул. Тимирязева ограничивается, проезжая часть сужается до одной полосы. Движение по ул. Цвиллинга в сторону ул. Коммуны также ограничивается, проезжая часть сужается до одной полосы», — пояснили в мэрии.

С 6 утра понедельника, 9 августа, до 6 утра 11 августа движение по проспекту Ленина будет осуществляться без ограничений.

Добавим, трамвайный переезд ремонтирует подрядная организация ООО «Строй-Сервис». Срок окончания работ — 20 августа 2021 года.