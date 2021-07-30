На автодороге Первомайский — М‑36 Челябинск — Троицк завершается ремонт

В рамках нацпроекта реконструировали три километра пути

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автодороге Первомайский — М-36 Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан завершаются ремонтные работы. Протяженность реконструированного в 2021 году участка составляет 3 км. В прошлом сезоне отремонтировали почти 7 км дороги. Информацию сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

«Ремонт автодороги Первомайский — М-36, несомненно, имеет большую важность. По ней жители поселка Первомайский и других населенных пунктов Сосновского муниципального района теперь с комфортом и удобством смогут добраться до федеральной трассы и далее: в северном направлении к региональному центру — Челябинску и в южном — в соседнюю Республику Казахстан», — отмечают в пресс-службе Миндортранса региона.

В настоящее время завершены работы по устройству дорожной одежды. Дорожникам осталось спланировать откосы и укрепить обочины, а также установить знаки и сигнальные столбики.