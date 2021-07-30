От налогов до звуковой рекламы: как изменится жизнь южноуральцев в августе-2021

Рассказываем, какие законы вступают в силу в последнем летнем месяце

В августе 2021 года вступают в силу изменения в законы об охоте, при оформлении ОСАГО, закон о налоговом вычете за занятия спортом и многое другое. В пресс-службе Госдумы рассказали, как изменится жизнь южноуральцев в последнем летнем месяце.

С 1 августа в России вводится налоговый вычет за занятия спортом. Вернуть потраченные на спортзалы деньги можно будет уже с 1 января 2022 года. Подробнее — в отдельном материале корреспондента ИА «Первое областное».



С первого дня последнего летнего месяца также вступают в силу изменения в законы об охоте и животном мире. Теперь главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, ее сроки и допустимые орудия после их согласования с Минприроды РФ. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира.

С 2 августа грядут налоговые изменения. В частности, перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры.

«Речь идет о библиотеках, архивах, музеях и других объектах культуры. Они должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года. Также эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020–2021 годы»,— уточняют в Госдуме.

Кроме того, регионы смогут установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности, а физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, не будут платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.

С 22 августа автовладельцы при заключении договора ОСАГО могут не предоставлять документ о прохождении техосмотра автомобиля.

Также с 22 августа иностранные страховые организации и их работники будут нести ответственность за навязывание дополнительных услуг при заключении договора и за необоснованный отказ от заключения договора страхования.

С 24 августа Россия будет выдавать лицам без гражданства временные удостоверения, которые будут действовать на протяжении 10 лет при условии, что в течение семи рабочих дней его обладатель встанет на учет по месту пребывания. Удостоверение может быть аннулировано в случае, если человек предоставил ложные сведения или получил гражданство или ВНЖ в другой стране.

С 25 августа запретят распространять звуковую рекламу, оборудование для которой располагается на стенах и крышах жилых домов.

Нововведения коснутся и работы нотариусов. С 25 августа при засвидетельствовании подлинности подписи на заявлениях о госрегистрации юрлиц и ИП они должны будут предоставить такое заявление в регистрирующий орган в электронной форме в тот же день.

Иностранные туристы смогут получить российскую визу сразу на полгода. Для этого необходимо будет забронировать жилье из единого перечня классифицированных гостиниц либо предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.