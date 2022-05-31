В Челябинской области продолжается программа расселения граждан из аварийного жилого фонда. Губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания пояснил, что эта программа поддержки граждан будет продолжаться: за три года в регионе новое жилье получили свыше 7 тысяч жителей.
Отметим, Уральский округ является лидером по числу людей, переселенных из аварийного жилья.
«Говоря о поддержке граждан, оказавшихся в сложных условиях, нельзя не сказать о вопросе переселения из аварийного жилья. За три года мы расселили свыше 7 тысяч человек — это почти 110 тысяч квадратных метров», — пояснил губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам ЗСО.
В Челябинской области до конца 2023 года досрочно завершат расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Ранее фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку региона на предоставление дополнительных средств для переселения южноуральцев из аварийного жилья.
В срок до 31 декабря 2023 года (ранее 1 сентября 2025 года) планируется расселить более 84 тыс. кв. метров. Таким образом, более 5 тыс. человек улучшат свои жилищные условия на два года раньше, чем предполагалось.
Так, в Бакале уже началось строительство одного из двух многоквартирных домов, предназначенных для расселения из ветхо-аварийного жилья.