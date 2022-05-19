УрФО назвали лидером по программе переселения жителей из аварийного жилья

С 2019 года в новые квартиры благодаря программе переехали 86 тысяч уральцев

С 1 января 2019 года по май 2022 года из аварийного жилья в УрФО в новые квартиры переехали 86 тысяч человек. Общая площадь расселенного жилья составила 1,3 млн квадратных метров, сообщили сегодня в пресс-службе Уральского федерального округа со ссылкой на Фонд развития территорий.

В полпредстве отметили, что округ является лидером по числу людей, переселенных из аварийного жилья.

«Расселяя аварийное жилье, мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, улучшаем качество жизни людей. Во-вторых, обеспечиваем заказами строительную отрасль и смежные производства, создаем рабочие места. В-третьих, меняем облик городов, делаем их более привлекательными и комфортными как для жителей, так и для бизнеса», — прокомментировал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Полпред также подчеркнул, что это одна из самых важных госпрограмм, поэтому средства на ее реализацию в бюджетах предусмотрены в полном объеме.

«Программа действует не первый год, и за это время отработаны различные механизмы предоставления федеральной поддержки, отлажено взаимодействие между органами власти, профильными структурами, участниками программы. Уверен, УрФО и дальше будет двигаться в этом вопросе опережающими темпами», — добавил Владимир Якушев.

Сейчас программа переселения из аварийного жилищного фонда в российских регионах проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В период с 2019 по 2024 год в целом по стране планируется расселить свыше 500 тыс. человек.