В Коркино отреставрируют местную больницу

Об этом сообщил на встрече с жителями глава региона.

Сегодня, 8 августа, Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Коркинский район. Ранее Алексей Текслер уже был в поселке Роза, когда только приступил к обязанностям главы региона.

Первой остановкой стала фабрика «ЮжУралКартон», расположенная в административном центре района — городе Коркино. Предприятие, которое основано 10 лет назад, специализируется на производстве упаковок из гофркартона для различных товаров. Алексей Текслер ознакомился с продукцией фабрики и пообщался с сотрудниками.

После этого глава региона посетил местную больницу. Несколько лет назад не работал один из корпусов учреждения, а все отделения, кроме роддома и гинекологии, находились в одном здании. Кроме того, сама больница находится далеко не в лучшем состоянии. Из-за условий, в которых пациенты получают во время своего лечения, Алексей Текслер взял этот вопрос на личный контроль.

«Здание признано пригодным, однако сейчас мы принимаем решение о расширении больницы и о его ремонте, а также об укомплектовании медицинским оборудованием», — заявил глава региона.

Также до встречи с жителями глава региона посмотрел, как проходят работы по благоустройству в единственном городском парке. Кроме того, Алексей Текслер успел посетить и местный ФОК, где осмотрел состояние учреждения, а также пообщался с тренерами и спортсменами.

Перед подведением итогов по визиту, глава региона на встрече с жителями вспомнил свою первую поездку в поселок Роза, где он осмотрел Коркинский разрез и обсуждал вопросы тушения пожаров в нем с представителями РМК.

«Здесь проблема была с техногенными пожарами. Я рад, что на сегодняшний день их удалось локализовать, однако эту ситуацию я продолжу держать на контроле», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона затронул тему объединения Коркино, Розы и Первомайского в один городской округ. По мнению главы региона, это поможет решить некоторые проблемы с бюрократической волокитой.

«Это избавит территорию от лишних чиновников. Еще в начале апреля мы выделили беспрецедентные деньги. Более 90 миллионов рублей, что в пять раз больше, чем когда-либо. И я был неприятно удивлен тем, что работы на основных городских дорогах в Коркино только начались. Мне рассказывают истории, что сметы переделали, передавались из района в поселения и в итоге только сейчас этот конкурс был разыгран. Поэтому если вы поддерживаете идею объединения, я тоже готов её поддержать», — заявил Алексей Текслер.

Также на встрече обсуждалась проблема изношенности местных теплосетей, однако глава региона заявил о том, что этот вопрос уже обсуждался на федеральном уровне во время совещания по подготовке к отопительному сезону.

После встречи с местными жителями, Алексей Текслер отправился на двухстороннюю беседу с главой Коркинского района Натальей Лощининой, где ей будет вручена «синяя папка».