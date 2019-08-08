Алексей Текслер окажет помощь семьям пострадавших в Новороссийске

Тела погибших будут перевезены обратно в регион.

Алексей Текслер высказался о ДТП в Краснодарском крае, где погибли трое жителей Челябинской области.

Напомним, что в ночь с 7 августа на 8 августа в районе Новороссийска произошла ужасная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Автобус и внедорожник упали с десятиметрового обрыва, в результате чего пострадали восемь уроженцев Челябинской области. Сестра водителя внедорожника и двое его детей погибли. В автомобиле выжили водитель с женой, а также дочь погибшей. Также остались в живых двое жителей Озерска, которые ехали в автобусе. Все пострадавшие сейчас доставлены в городские больницы Краснодара и Новороссийска.

«Всем семьям будет оказана материальная помощь. ГУ МЧС России по Челябинской области окажет психологическую помощь семьям погибших и пострадавших. Также Правительством Челябинской области будет оказана необходимая помощь в транспортировке тел погибших. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. За судьбой раненых наши медики будут следить во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края. Я желаю им скорейшего выздоровления», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что министру здравоохранения Челябинской области Сергею Приколотину дано поручение следить за состоянием пострадавших, а также оказать любую помощь, которая может понадобиться краснодарской стороне.