Алексей Текслер выделил главные проблемы Челябинска

После знакомства с заводом в Ленинском районе глава региона пообщался с рабочими.

Сегодня, 9 августа, Алексей Текслер выступил на челябинском заводе «Электромашина». Ранее глава региона посетил несколько объектов в Ленинском районе.

Сразу после изучения производства, Алексей Текслер встретился с сотрудниками предприятия и поздравил их с юбилеем завода.

«Очень отрадно, что сейчас предприятие бурно и динамично развивается. Мы посмотрели конструкторский отдел и ряд производств. Закупается оборудование, появляются изделия, которые соответствуют современным задачам обороноспособности страны. Я благодарю вас за эту работу. Поздравляю с юбилеем предприятия и желаю вам успехов», — заявил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер высказался о реализуемых в Челябинске планах. По мнению главы Челябинской области, необходимо решить проблемы с благоустройством, медициной, социальной политикой экономикой и открытостью власти.

«В первую очередь необходимо навести здесь порядок. Город не соответствует столичному статусу, поэтому задачи по благоустройству сейчас первостепенные. Здесь предстоит много что сделать, однако работы в этом направлении уже начались. Проблемы медицины для Челябинска также актуальны, как и для всего региона. В последнее время средства направлялись в большие областные или федеральные центры, но в поликлиниках оставались нерешенные проблемы. Поэтому мы будем пытаться их решить. В социальной сфере тоже принято много решений, в частности индексация выплат ветеранам труда на 15 процентов. Этого не было уже очень давно. Кроме того, я выступил с инициативой о снижении транспортного налога на 30 процентов для владельцев автомобилей с мощностью меньше 150 лошадиных сил. Учитывая, что это малобюджетный сегмент, я уверен, что это также может помочь семьям. Следующее принципиально важное направление, это развитие экономики. У вас образцовое предприятие, поэтому именно такие экологичные и инновационные производства мы будем поддерживать. Ну и последнее, это открытость власти и обратная связь. Именно поэтому мое общение с вами направлено на понимание реальных проблем в городе и регионе, для того, чтобы их эффективно решить», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, что ранее глава региона совершил рабочую поездку по всему Ленинскому району Челябинска.