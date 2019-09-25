Новый округ может появиться в Челябинской области

Коркино, Роза и Первомайский обсудили объединение в один муниципалитет.

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В Коркино обсудили объединение в один муниципалитет. Прошли первые публичные слушания по вопросу создания единого Коркинского округа, в который войдут три территории. Зал был полон людей, жители приняли активное участие в обсуждении. Более 350 коркинцев пришли на слушания в помещение, рассчитанное на 340 человек.

Спикером выступил председатель собрания депутатов Коркинского района. Перед собравшимися выступили более десяти человек, которые рассказали, к каким изменениям приведет объединение Коркино, Розы и Первомайского.

«Один из положительных моментов при объединении — это сокращение расходов на административный аппарат. Вместо 65 существующих народных избранников, представительный орган округа будет состоять из 20-25 депутатов», — рассказала Мария Сейидова, начальник управления информационной политики и общественных связей администрации Коркинского муниципального района.

На слушаниях рассказали, как будет выглядеть примерная структура управления: один руководитель территории и одна администрация. Будут сохранены территориальные управления в поселках Роза и в Первомайский, чтобы жители могли обратиться туда и получить помощь. Но после объединения они будут подконтрольны главе единого Коркинского округа.

«Сейчас каждая администрация считается независимой. Как показала практика, у нас постоянно происходят конфликтные ситуации между администрациями и непонимание жителями существующей структуры. Поэтому нужно приводить все к единому целому», — пояснила Мария Сейидова.

Присутствующие на слушаниях жители заинтересовались вопросом социальных выплат. Коркинцы беспокоятся, что в связи со сменой статуса территории отменят ряд льгот, применяемых в определенных поселениях.

«Дано правовое заключение о том, что все льготы сохраняются. Потому что меняется статус муниципального образования, но не меняется статус административно территориальных единиц. То есть это также будет город Коркино и рабочие поселки Роза и Первомайский», — добавили в управлении информационной политики и общественных связей администрации Коркинского района.

Большинство присутствующих согласились с преобразованием Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ. Теперь слушания пройдут в отдельных территориях (Первомайском и Розе). После подведения итогов этих встреч будет решен вопрос о направлении инициативы в заксобрание Челябинской области. Окончательный вердикт по объединению Коркино, Розы и Первомайского вынесут депутаты. Отметим, что в законодательном собрании области сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по обсуждению этого вопроса.