Челябинская область успешно войдет в отопительный сезон

Об этом сообщил глава региона на специальном совещании.

Вчера, 7 августа, Алексей Текслер принял участие в окружном совещании, посвященном жилищно-коммунальной сфере. Через видеоконференцию глава региона общался с представителем Президента РФ в УрФО Николаем Цукановым, генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Гулягиным, а также прокурорами регионов округа, главами субъектов УрФО и представителями Минстроя РФ.

«Жилищно-коммунальная сфера находится под пристальным вниманием со стороны населения, любые изменения в ней воспринимаются гражданами крайне чувствительно. На подготовку к предстоящему отопительному периоду планируется направить более 25 миллиардов. Финансирование работ должно находиться под постоянным контролем, прошу обратить внимание на целевое расходование выделенных средств. Президентом РФ поручено обеспечить бесперебойную работу коммунального комплекса», — заявил Николай Цуканов.

Учитывая сложные климатические условия Уральского округа, для региона весьма непростая задача предоставлять качественные коммунальные услуги жителями. Кроме того, как отметил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин, в прошлом году 144 муниципалитетов не имели паспортов готовности, что также говорит о сложности подготовки к отопительному сезону.

Алексей Текслер сообщил о готовности региона к отопительному сезону. Подготовка проходит в соответствии с планом, по некоторым позициям — даже с опережением. На модернизацию коммунальной инфраструктуры в области в 2019 году будет выделено более 1,3 миллиардов рублей. Благодаря этому будут заменены 443 километра сетей ненадлежащего качества.

«Нами приняты дополнительные решения об оказании финансовой помощи на капремонт тепловых сетей в Челябинске. Был проведен анализ состояния объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа. В мае этого года эта информация была направлена в Минстрой России. Прошу поддержать начатую ведомством подготовку программы по ликвидации повышенного износа (более 60%) сетей тепло- и водоснабжения», — добавил глава региона.

Паспорта готовности муниципальных образований к отопительному сезону будут составлены до 15 ноября после окончания ремонтных работ и соответствующих проверок.