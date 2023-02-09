В Копейске в 2023 году запустят два проблемных детских сада

Алексей Текслер оценил возведение строящихся объектов

Губернатор Алексей Текслер в четверг, 9 февраля, работает в Копейском городском округе. В ходе визита глава региона посетит социальные объекты, в том числе и новую школу в микрорайоне Тугайкуль. Первым объектом осмотра стал детский сад на улице Грибоедова. Новый объект запустят к 1 сентября 2023 года. Алексей Текслер обсудил с подрядчиками темпы возведения здания, а затем неожиданно для всех отправился на незапланированный объект — еще одну стройку, на этот раз на улице Кирова. Подробности — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Визит главы региона стартовал со строящегося детского сада на улице Грибоедова, 15. В мае прошлого года главе региона докладывали об отставании от графика строительства: у подрядчика возникли проблемы с грунтом и формированием свайного поля. Тогда Алексей Текслер раскритиковал строителей за срыв сроков сдачи объекта.

Теперь сроки удалось нагнать. Будущее трехэтажное здание рассчитано на 220 мест, причем группы будут работать полный 12-часовой день. На первом этаже разместят группы по 15—19 детей, на втором и третьем этажах — четыре группы по 19 детей. Дошкольное учреждение смогут посещать ребята в возрасте от 1,5 года до 7 лет. Срок завершения — 30 сентября 2023 года.

«Вы сами понимаете ситуацию: объект социально значимый и долгожданный. Не хотелось бы, чтобы еще один подрядчик нас подвел. Надеюсь, что приеду уже на готовый объект. Родителям было бы удобнее, чтобы садик открылся 1 сентября», — заявил Алексей Текслер.

Внезапно губернатор решает осмотреть и детский сад на улице Кирова. Это тоже был проблемный объект. Его строительство началось в 2021 году, сдача планировалась 30 ноября того же года. Но график оказался сорван. Как пояснил Алексею Текслеру представитель подрядчика — из-за неправильно вбитых свай. Новый срок сдачи — четвертый квартал этого года. Губернатора не устроил такой темп работ: на стройке занято только 14 человек. Он указал конкретные сроки для наверстывания упущенного времени. Однако подрядчик надежды местных властей вновь не оправдал. В июне 2022 года на объекте сменили подрядчика.

По пути на стройку делегация увидела контейнеры для раздельного сбора мусора. Алексей Текслер обратил внимание градоначальника Андрея Фалейчика, что работа по раздельному сбору отходов в регионе активизируется. Губернатор напомнил результаты опроса, согласно которому большинство южноуральцев готовы разделять мусор.

Детский сад на улице Кирова не менее долгожданный, чем предыдущий объект. Здесь уже практически завершены все работы, остались последние штрихи перед тем, как дошкольное учреждение откроет свои двери для юных копейчан.

Авторы: Тогжан Мусабаева, Марат Худяков