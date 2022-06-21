В Копейске поменяли подрядчика на недостроенном детском саду из-за срыва сроков

Рабочие начали возводить третий этаж

В Копейске идет активное строительство двух детских садов. Оба объекта отстают от сроков сдачи в эксплуатацию. После критики губернатора Алексея Текслера работы ускорились. На одном из зданий даже сменили подрядчика, сообщает пресс-служба администрации Копейского городского округа.





В Копейске строительство детских садов идет по программе развития дошкольного образования. По словам министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, в 2022 году запланирована сдача в эксплуатацию двух дошкольных учреждений, в следующем — еще трех. Это позволит полностью закрыть существующую сегодня очередь.





Детский сад на улице Кирова по проекту будет трехэтажным, на 200 мест. Его строительство началось в 2021 году, сдача планировалась 30 ноября того же года. Но график оказался сорван. Как пояснил Алексею Текслеру представитель подрядчика — из-за неправильно вбитых свай. Новый срок сдачи — четвертый квартал этого года. Губернатор такая картина не устроила. Он указал конкретные сроки для наверстывания упущенного времени. Однако подрядчик надежды местных властей вновь не оправдал.



«Сейчас идут работы по обустройству стен внутренних несущих стен второго этажа, также возводится третий этаж, на четвертый блок третьего этажа планируем выйти на следующей неделе. Сегодня завозим трубы для отопления и водоснабжения. С завтрашнего дня начинаем их монтаж», — пояснил представитель новой подрядной организации, компании «Камелот» Сергей Харитонов.

Заместитель главы округа Николай Сазонов пояснил, что по поручению губернатора увеличили штат строителей. Сейчас на объекте работают 34 человека. По планам детский сад на улице Кирова должны сдать в четвертом квартале этого года.

Второй сад строится на улице Грибоедова. К концу года должны быть сформированы 12 групп в общей сложности на 220 детей. При формировании свайного поля возникли проблемы с грунтом и пришлось подсыпать сотни тонн песка и щебня. Но критическая ситуация уже решена.