Занятия в школе-долгострое поселка Тугайкуль начнутся в феврале

Учреждение рассчитано на 1000 учащихся, там откроют «Кванториум»

Школа № 16 в поселке Тугайкуль Копейского городского округа откроет двери для учащихся в феврале 2023 года, сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 16 января, в пресс-службе муниципалитета. В настоящее время школа находится в процессе получения лицензии.

По информации, озвученной на аппаратном совещании в мэрии Копейска, в рамках лицензирования школы взяты все необходимые пробы, их результаты будут готовы к 20 января.

Напомним, что школу на 1000 мест в поселке Тугайкуль ввели в эксплуатацию 1 декабря 2022 года. Сдать объект должны были еще в 2020 году. Но из-за болотистой местности, где была задумана стройка, много времени ушло на подготовку площадки и корректировку проектно-сметной документации.

Подрядчик обещал сдать школу к 1 сентября 2022 года, однако работы были завершены лишь зимой.

Здание новой школы занимает почти 19 тыс. квадратных метров. Один из блоков предназначен для начальной школы на 300 детей. Здесь есть свой спортзал и продленка со спальными местами. Второй блок — для учеников 5–11-х классов. Третий — общественный, где находятся большой и малый актовый и спортзалы, столовая.

Все блоки соединены между собой переходами. Территория школы полностью огорожена. У начальных классов есть собственный прогулочный дворик с качелями и горками, а у старшеклассников — большое футбольное поле с искусственной травой, прорезиненные беговые дорожки и уличные тренажеры.

На базе школы планируют открыть «Кванториум». На 2023 год мэрией Копейска запланированы средства на приобретение оборудования для этой площадки.

