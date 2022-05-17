Алексей Текслер раскритиковал строителей за срыв сроков сдачи двух детсадов в Копейске

К концу года они должны принять больше 400 малышей

Губернатор Алексей Текслер сегодня работает в Копейске. Первым делом глава региона осмотрел два строящихся детских сада, передает корреспондент Первого областного информагентства.

В Копейске активно идет строительство детских садов по программе развития дошкольного образования. По словам министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, в 2022 году запланирована сдача в эксплуатацию двух дошкольных учреждений, в следующем — еще трех. Это позволит полностью закрыть существующую сегодня очередь.

Детский сад на улице Кирова по проекту будет трехэтажным, на 200 мест. Его строительство началось в 2021 году, сдача планировалась 30 ноября того же года. Но график оказался сорван. Как пояснил Алексею Текслеру представитель подрядчика — из-за неправильно вбитых свай. Новый срок сдачи — четвертый квартал этого года.

Губернатора не устроил сегодняшний темп работ: на стройке занято только 14 человек.

«История тянется с прошлого года. У вас на объекте в четыре раза меньше людей, чем нужно. Даю вам две недели, чтобы работы пошли как следует. Или разрываем контракт, других разговоров больше не будет!» — заявил Алексей Текслер подрядчику и поручил главе Копейска Андрею Фалейчику проконтролировать выполнение поручения.

Второй садик, посещенный губернатором, расположен на улице Грибоедова. Здесь строительство началось, к концу года должны быть сформированы 12 групп в общей сложности на 220 детей. Но и здесь уже отстают от графика, хоть и не критично. Подрядчик объяснил, что при формировании свайного поля возникли проблемы с грунтом и пришлось подсыпать сотни тонн песка и щебня. Но критическая ситуация уже решена, заверили губернатора.

Напомним, в 2019—2021 годах в Челябинской области было построено 38 дошкольных образовательных учреждений. Сейчас строится 13 детских садов.