В Копейске отменят 139‑ю маршрутку, а 125‑я станет полноценным автобусом

Организатор перевозок анонсировал новый этап транспортной реформы

На Южном Урале продолжается совершенствование транспортной сети Челябинской агломерации. Новый этап, который коснется копейских маршруток, стартует в апреле, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Центр управления регионом.

Так, с 1 апреля 125-й автобус перестанет быть маршруткой и начнет работать по регулируемому тарифу.

«Из Копейска до железнодорожного вокзала будут ездить 25 автобусов малого класса. Интервал движения составит 6—7 минут в часы пик. Автобус пойдет по следующим улицам: Сутягина — проспект Победы — Коммунистический проспект — Калинина — проспект Славы — Карла Маркса — Гольца — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Свободы», — говорится в сообщении.

Другой копейский маршрут решено полностью отменить.

«С 14 апреля копейский маршрут № 139 курсировать не будет»,— сообщили в Центре управления регионом.

Напомним, на первом этапе реформы в Копейске отменили 17 маршруток и запустили пять новых маршрутов общественного транспорта.