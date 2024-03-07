Челябинский маршрут № 3 переведут на регулируемый тариф

Один из самых длинных маршрутов города сократят

В Челябинске на регулируемый тариф переведут маршрут № 3, который сейчас связывает ЧВВАКУШ и Ленинский район. Это значит, что в транспортных средствах появятся безналичная оплата и льготы. Ездить машины будут по четкому расписанию. Госучреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на обслуживание маршрута, информация опубликована на портале госзакупок.

Новые условия работы предусматривают также сокращение протяженности маршрута. Движение организуют между ЧВВАКУШем и ЮУрГУ. Дальше — по проспекту Ленина, через вокзал и до ТРК «Алмаз», как сейчас, — пассажиров этого маршрута не повезут.

Изменения вступят в силу 1 ноября 2024 года. Действовать регулируемый тариф будет до конца 2027 года. Начальная цена контракта на обслуживание маршрута № 3 составляет 196,3 миллиона рублей. Перевозчику нужно будет использовать машины 2023–2024 годов выпуска. Итоги торгов подведут 15 марта.