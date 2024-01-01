В Копейске изменили систему работы общественного транспорта

В городе вместо старых маршруток запустили новые низкопольные автобусы

С сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, в Копейске на маршруты вышли автобусы нового поколения, которые администрация города получила в свое распоряжение в декабре. Кроме того, здесь были отменены 17 частных маршрутных такси, введены 5 новых маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Копейского городского округа.

В социальных сетях жители Копейска неоднократно жаловались на то, что маршрутки небезопасные, некомфортабельные, передвигаются с нарушением расписания. В декабре в Копейск поставили 19 автобусов нового поколения. Они работают на природном газе, оснащены светодиодным табло, валидаторами, видеонаблюдением, оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Новая маршрутная сеть согласована с Министерством дорожного хозяйства Челябинской области. Она полностью закрывает все маршруты, которые курсировали по нерегулируемому тарифу. Этот ресурс закроет потребность Копейского городского округа по подвижному составу. Количество транспортных единиц увеличится, а интервалы в расписании уменьшатся», — добавили в пресс-службе администрации Копейска.