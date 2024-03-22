В Челябинске на линию вышли четыре автобуса-гармошки

Машины курсируют по маршруту № 64

Сегодня, 22 марта, в Челябинске в первый рейс вывели четыре автобуса особо большого класса — «гармошки». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Автобусы возят пассажиров по маршруту № 64. На следующей неделе на улицы планируют вывести еще шесть таких «гармошек». Автобусы появились на улицах города в рамках масштабного обновления общественного транспорта, которое проводится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, сейчас в Челябинске проходит обкатку трехсекционный трамвай «Кастор». Его длина составляет 25 метров, а вместимость — 65 сидячих мест. 70% его комплектующих произведены предприятиями Челябинской области.