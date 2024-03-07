Челябинского перевозчика накажут за сокращение маршрута до микрорайона Паркового

На рейс № 86 «Мехколонна — Профессора Благих» к тому же выводили в разы меньше машин

В Челябинске из-за многочисленных жалоб проверили маршрут № 86 «Мехколонна — Профессора Благих», работающий по нерегулируемому тарифу. Выяснилось, что на рейс выдвинулось в пять раз меньше машин. Кроме того, они сокращают свой путь следования, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.



Движение маршруток проверили 6 марта с 10:00 до 11:00 на улице Бейвеля между остановками «ЖК Александровский» и «Бейвеля».

За это время по маршруту проехали только две машины, в то время как согласно расписанию их должно быть не менее десяти.

«Оба автобуса развернулись, не доезжая до остановочного пункта „Бейвеля“, тем самым сократив путь следования по маршруту», — сказали в пресс-службе.

По итогам проверки составили акт. Перевозчику ООО «Автолига» рекомендовали принять меры и обеспечить соблюдение расписания движения и пути следования.