В конце апреля в Челябинской области выпал снег

Белым полотном засыпало распустившиеся цветы

Вслед за 30-градусной жарой на Южном Урале вновь выпал снег. Челябинцы и жители области делятся фотографиями наступившей в апреле зимы.

В Долгодеревенском насыпало совсем немного снежной крупы, похожую картину можно увидеть и в Красноармейском районе.

Инеем и снегом припорошило и Златоуст.

Редакция газеты «Знамя труда Кунашак» тоже поделилась кадрами. Снегом там накрыло только распустившиеся цветы.

Фото: «Знамя труда Кунашак»

Напомним, 25 апреля 2014 года Челябинск накрыл снежный ураган. Дороги замели метровые сугробы, самолеты и поезда массово задерживались и отменялись, а почти 100 населенных пунктов остались без электричества из-за снегопада.