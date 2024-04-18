Первый день лета встретили на Южном Урале в середине апреля

Фоторепортаж с челябинской набережной

В Челябинск 18 апреля пришло долгожданное тепло. Да не просто весеннее, а по-настоящему летнее. И если вы думаете, что сегодняшний день — температурный рекорд, то вовсе нет. Нас ждут еще несколько жарких дней. Первые летние кадры — в нашем фоторепортаже. Мы также узнали, что такие скачки температур не считаются аномалией для Южного Урала.





В Челябинске сегодня многолюдно. Солнечно, тепло и даже немного празднично. Все оживает в предвкушении теплого сезона.





По данным синоптиков, столбики термометров будут подниматься до +25…+29 градусов. Такая погода может простоять до понедельника включительно. Среднесуточные температуры воздуха выше нормы на 7 °С и более, сообщили ранее в Гидрометцентре.





Оказывается, температурный рекорд по жаре в Челябинске был побит 11 июля прошлого года. Тогда столбики термометра поднялись до 39,7 °С. А предыдущий рекорд был в 1913 году.





В целом по области самый жаркий день был зафиксирован 29 июля 1952 года в Южноуральске, тогда воздух прогрелся до 42 °С.





«Мы считаемся зоной рискованного земледелия. Поэтому даже снег в июне вполне характерен для нашего умеренно континентального климата. В конце мая — начале июня для нас характерны заморозки, заходы арктического климата», — пояснил журналисту медиахолдинга «Первый областной» начальник филиала Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валерий Кочегоров.





По его словам, 1 января 1979 года был самый холодный день на Южном Урале. Тогда в Нязепетровске зафиксировали −42,1 °С. Но вспоминать холодные дни уже не хочется.