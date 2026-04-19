В Челябинской области задержали почти 100 человек из федерального розыска

В регионе прошло тематическое оперативно-розыскное мероприятие

Полицейские Челябинской области за два дня задержали на территории региона 94 человека, находившихся в федеральном розыске. Также правоохранители выявили двух иностранцев, скрывавшихся от правосудия. Итогами мероприятия «Розыск» поделились в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские задержали гражданина Чехии, находившегося в международном розыске, и уроженца Республики Таджикистан, скрывавшегося от межгосударственного правосудия»,— уточнили в ведомстве.

Также правоохранители установили местонахождение 42 человек, в том числе двух несовершеннолетних, которые считались без вести пропавшими. Найдены были и ушедшие из дома 16 человек, которых планировали объявить в розыск.

Личность еще одного пропавшего — 41-летнего златоустовца — удалось установить благодаря обращению мужчины в отдел миграции за услугой. Информация о его местонахождении была сразу передана инициатору розыска.