Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости ОРВИ в России

Среди разных инфекций продолжает встречаться и коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России, однако подчеркнула, что на текущий момент уровень заболеваемости остается низким. В интервью РИА Новости Попова отметила, что традиционно сентябрь начинается с увеличения случаев ОРВИ, что связано с возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

«На этой неделе мы зафиксировали рост заболеваемости на 23%. С возвращением в коллективы — школьные, студенческие и производственные — происходит обмен вирусами», — пояснила она.

Несмотря на наблюдаемый подъем, Попова заверила, что заболеваемость в целом по стране остается на невысоком уровне.

Шестую неделю подряд, по словам Анны Поповой, растет заболеваемость коронавирусом. Однако новые геноварианты коронавируса не изменяют клиническую картину заболевания и продолжают вызывать респираторные инфекции с разнообразными симптомами. Коронавирус стал сезонным заболеванием.

Ранее об ожидаемом подъеме ОРВИ среди школьников заявили челябинские врачи.