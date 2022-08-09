В Катав‑Ивановске из‑за закрытия частного приюта переселят животных

Учреждение должны ликвидировать до 1 декабря

В Катав-Ивановске до начала зимы должны закрыть частный приют для животных «Кот и пес». Такое решение принял суд: по закону содержать четвероногих в жилом квартале нельзя, организация на данном участке земли работать не может. Жители опасаются, что 1 декабря питомцев выпустят на улицы. Что ждет кошек и собак после закрытия приюта, рассказали в пресс-службе администрации района.

Накануне состоялось совещание, в ходе которого глава муниципалитета Николай Шиманович, представители прокуратуры, судебные приставы и сотрудники администрации обсудили закрытие приюта.

«На улицу собак и кошек никто не выгонит! Наша задача — не навредить в первую очередь жителям Катав-Ивановска, а также чтобы животные не пострадали от зимних погодных условий», — прокомментировал Николай Шиманович.

Для животных будут искать приюты, где их смогут принять. Возможно, это будут организации в разных городах. Затем кошек и собак перевезут в другие приюты.

Следующее совещание по переселению животных запланировали на конец ноября 2022 года.

Напомним, в сентябре 2023 года в Катав-Ивановске откроют приют для бездомных животных. Он будет рассчитан на 200 собак и 50 кошек.

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