Приют для бездомных животных откроют в сентябре 2023 года в Катав-Ивановске

Проект уже прошел государственную экспертизу

В сентябре 2023 года в Катав-Ивановске откроют приют для бездомных животных. Он будет рассчитан на 200 собак и 50 кошек. Накануне в районной администрации прошло рабочее совещание по организации приюта, на котором обсудили детали строительства, сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района.

Строительство приюта рассчитано на три года. В 2021 году была разработана документация и пройдена госэкспертиза. На 2022 год запланированы установка двух модульных зданий, ограждения и строительство подводящих сетей — газа, электричества и воды. В первой половине 2023 года установят еще несколько зданий и крематорий. В эксплуатацию здание планируют ввести в сентябре 2023 года.

«Курирует организацию государственного приюта для животных и выделает на эти цели финансирование министерство сельского хозяйства Челябинской области»,— уточнили в пресс-службе районной администрации.

После заседания участники совещания — глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович, глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев, начальник управления ветеринарии при министерстве сельского хозяйства Челябинской области Сергей Тузов и другие выехали на место, где расположится приют, и встретились с подрядчиками, обсудив нюансы строительства.

В начале июня прокуратура Коркино потребовала от главы района организовать приют для бездомных животных для их содержания в течение ближайшего года, а также организовать отлов. В мэрии ответили, что готовы выделить участок для его строительства, но средств на возведение приемника нет.